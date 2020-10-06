İlkokul 2, 3, 4. sınıflar ile 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? 2 gün okul zorunlu değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflarda da yüz yüze eğitimin nasıl olacağını açıkladı. Yüz yüze eğitime devam etmek mecburi değil. Öğrenciler haftada iki gün okula gidecek. İŞte diğer ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İlkokul 2, 3, 4. sınıflar ile ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatıyoruz" demişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokullar ile köy okullarında başlayacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin basın toplantısı yapıyor. İşte satır başları...

- Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.

- Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar.

- Sınıf mevcudumuz gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalış süreleri de kısaltılacak.

Yüz yüze eğitime katılmak mecburi değil

- 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık.

- Veli rızası bizim için önemli. İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek.

- Çocuğunu yüz yüze eğitime göndermek istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak.

- Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.

- Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler EBA'daki içerikten sorumlu olacak.

Cumartesi günleri okul olabilir

- İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek.

- Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım.