İlker İnanoğlu 30 yaş küçük aşkıyla yakalandı Annebel'in fotoğrafları 'yok artık' dedirtti

İnternette tanıştılar: İlker İnanoğlu'nun, yabancı model sevgilisi ile internette tanıştığı konuşulurken, ikilinin bir aydır görüştüğü söyleniyor. Daha önce 4 kez evlenen İnanoğlu'nun bu ilişkisinin nereye varacağı merak konusu olurken, gelin ünlü ismin eski eşlerine bir göz atalım.