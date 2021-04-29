"Vebitcoin firmasıyla ilgili olarak müvekkillerimizin büromuza başvurması üzerine 8 Mart'ta hesaplarının dondurulduğunu öğrendik. 15 Mart'tan itibaren de tüm hesaplarına bloke konuldu. Biz bunun üzerine söz konusu firmayla diyalog çabası içinde olduk, müvekkilim kaç kere şirketinin yetkilisi İlker Baş'a ulaşmak istemiş ancak belli bir süre sonra ne telefonlarına geri dönüş olmuş ne de kendisi ulaşabilmiş. Bunun üzerine biz 29 Mart sabahı Vebitcoin firmasına konuşmak için müvekkilimle beraber gittik. Görüntülerde de görüldüğü gibi söz konusu firma yetkilisi CEO'su tarafından şirket içine dahi alınmadan polis çağırıldı, polis çağırılmadan görüntü ve ses kayıtlarında da var, tehditlerle müvekkilimin söz konusu şirkete girişi engellendi.