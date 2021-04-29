İlker Baş'ın tehdit görüntüleri çıktı! Vebitcoin'in patronu hesapları bir ay önceden bloke etmiş
Dolandırıcılıkla gündeme gelen Vebitcoin'in, müşterilerinin hesaplarını 1 ay öncesinden bloke ettiği ve yurt dışına milyarlarca liralık kripto para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. DHA, yaklaşık 1 ay önce 16 milyon liralık hesabı bloke edilen müşterinin, avukatıyla Muğla'daki Vebitcoin merkezine gittiği ve şirketin CEO'su İlker Baş tarafından tehdit edilerek içeri alınmadığı görüntülere ulaştı.
Kripto para platformu Vebitcoin'in 23 Nisan'da işlemlerini durdurması üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konularak, şirketin CEO'su İlker Baş, eşi Güliz Baş ve 3 çalışanı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından Diyarbakır'da 300'den fazla kişi, toplam 200 milyon TL dolandırıldıkları iddiasıyla şüphelilerden şikayetçi olmaya başladı. Yaklaşık 1 ay önce 16 milyon TL'lik hesabı bloke edilen müşterinin, avukatıyla Muğla'daki Vebitcoin merkezine gittiği ve şirketin CEO'su İlker Baş tarafından tehdit edilerek içeri alınmadığı görüntülere de DHA ulaştı.
Müvekkilinin, 16 milyonluk hesabının 8 Mart tarihinden önce dondurulduğunu, ardından da 15 Mart tarihinde hesabına bloke konulduğu için müvekkiliyle Muğla'daki Vebitcoin merkezine gittiklerini aktaran Avukat Veysi Alphan, şirketin CEO'su İlker Baş tarafından tehdit edilerek içeri alınmadıklarını söyledi. Aynı gün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Alphan, şöyle konuştu:
"Vebitcoin firmasıyla ilgili olarak müvekkillerimizin büromuza başvurması üzerine 8 Mart'ta hesaplarının dondurulduğunu öğrendik. 15 Mart'tan itibaren de tüm hesaplarına bloke konuldu. Biz bunun üzerine söz konusu firmayla diyalog çabası içinde olduk, müvekkilim kaç kere şirketinin yetkilisi İlker Baş'a ulaşmak istemiş ancak belli bir süre sonra ne telefonlarına geri dönüş olmuş ne de kendisi ulaşabilmiş. Bunun üzerine biz 29 Mart sabahı Vebitcoin firmasına konuşmak için müvekkilimle beraber gittik. Görüntülerde de görüldüğü gibi söz konusu firma yetkilisi CEO'su tarafından şirket içine dahi alınmadan polis çağırıldı, polis çağırılmadan görüntü ve ses kayıtlarında da var, tehditlerle müvekkilimin söz konusu şirkete girişi engellendi.