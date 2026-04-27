İlker Aksum ilk kez konuştu! En büyük desteği bakın kimden görmüş
Başarılı oyuncu İlker Aksum, katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla izleyenleri duygulandırdı. Meslek hayatında yaşadığı zor dönemleri ve ruhsal çöküş sürecini anlatan Aksum, en büyük desteği bakın kimden görmüş...
Yabancı Damat, 7. Koğuştaki Mucize ve Ramo gibi sevilen yapımlarla hafızalara kazınan İlker Aksum, Yasemin’in Penceresi programında özel hayatına dair içten açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca mesleki yıpranma ve ağır depresyon dönemleri yaşadığını söyleyen Aksum, hayatındaki kırılma noktasının eşiyle tanışması olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, eşinden bahsederken şu sözlerle duygulandı:
“Beni gerçekten o çukurdan, o karanlıktan aldı, çekti çevirdi. Ayaklarımın üzerine bastırdı ve bana muhteşem bir evlat verdi.”
İlker Aksum, 2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlenmişti. Eşinin nefes koçu ve antropoloji mezunu olduğunu belirten oyuncu, bu süreçte onun desteğiyle yeniden güçlendiğini anlattı.
Aksum’un sözleri, programda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu çifti, 2025’in başlarında kızları Lilayı kucaklarına almıştı.