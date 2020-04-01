İlkbahar koronavirüsü durduracak mı?
İngiliz araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) akrabası olan üç tip koronavirüsün neden olduğu solunum yolu hastalıklarının yıllar içindeki artış oranlarını incelediler. Uzmanlar enfeksiyonların ilkbaharda durma noktasına geldiğini ve kışa kadar geri dönmediğini keşfettiler. Bilim insanları buradan hareketle ısı, nem ve güneş ışığının yeni tip koronavirüsü de mayıs ayında yavaşlatabileceğini öngörüyor.
İngiltere’de yapılan bir araştırma Türkiye dahil 200’ün üzerinde ülkede görülen ve dünya genelinde 44 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19 ya da SARS-CoV-2) bahar aylarında etkisini kaybedeceğine dair umutları güçlendirdi. Bilim insanları mayıs ayında koronavirüsün yayılımının yavaşlayacağını öne sürdü.
University College London'daki uzmanlar, beş yıl boyunca Kovid-19'a neden olana benzer üç koronavirüs vakasını analiz etti.
Kış aylarında artıp bahar aylarında yavaşlıyor
2006-2011 yılları arasında mevsimsel grip, bronşit, zatürre gibi çeşitli solunum yolu hastalıklarına sebep olan üç tür koronavirüsün (HCoV-NL63, HCoV-OC43 ve HCoV-229E) incelendiği çalışmada, enfeksiyonların bahar zamanlarında azaldığı ve kış aylarına kadar artmadığı kaydedildi. Bilim insanları bu çalışmadan yola çıkarak sıcaklığın, güneş ışığının ve nemin koronavirüs izlerini sildiğini belirtti.
Robert Aldridge liderliğindeki UCL'de araştırma ekibi, Grip İzleme (Flu Watch) topluluk çalışmasının verilerini kullandı. Katılımcılar, İngiltere'deki gönüllülerden rastgele seçildi ve tüm hane halkı üyeleri çalışmaya katılmaya davet edildi.