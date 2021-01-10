İlk sevindirici haber Edirne'den geldi! Meriç nehri son 8 ayın zirvesine çıktı
Kurak bir yıl geçiren Edirne'de son yağışlar bölgedeki su kaynaklarının debilerini artırdı. Meriç Nehri debisi son 8 ayın zirvesine çıktı. Kum adacıkları kayboldu...
Edirne'de sağanak devam ediyor. Dün başlayan sağanak 91 yılın en kurak günlerini yaşayan kentte sürüyor. Zaman zaman şiddetini artıran sağanağın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşürdü. Havaların daha da soğuması beklenen bölgede gelecek hafta sonu kar yağışı ön görülüyor.
Yağmur nehirleri besledi
Bu arada bölgedeki su kaynakları da son yağışlarla arttı. Meriç Nehri'nin debisi, bölgeye düşen yağışlarla son 8 ayın zirvesine yükseldi.
Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de hafta sonu etkili olan yağışlar Meriç Nehri'nin debisini yükseltti.
Nehrin, Kirişhane istasyonunda bu sabah yapılan ölçümde debisi 289 metreküp/saniye ölçüldü.