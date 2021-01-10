İlk sevindirici haber Edirne'den geldi! Meriç nehri son 8 ayın zirvesine çıktı

Edirne'de sağanak devam ediyor. Dün başlayan sağanak 91 yılın en kurak günlerini yaşayan kentte sürüyor. Zaman zaman şiddetini artıran sağanağın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşürdü. Havaların daha da soğuması beklenen bölgede gelecek hafta sonu kar yağışı ön görülüyor.