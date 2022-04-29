İlk kirazın kilosu 750 liraya satıldı 200 liraya düşmesi bekleniyor
Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde başladı. Dünyanın farklı noktalarına ihracatı gerçekleştirilen Cristobalina cinsi erkenci ilk kirazın rekoltesinin yüksek olması beklenirken, ilk kirazın kilosu Ankara halinden İbrahim Bodur tarafından 700 TL’den alındı. 150-200 liraya satışı beklenen kirazın yaz ortasında 30 liraya kadar düşmesi bekleniyor.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadına başlandı. Üreticiler Halil İbrahim Koca ve Metin Koyuncu’ya ait kiraz bahçelerinde başlayan hasadın ilk gününde tüccarlar tarafından ilk kiraz alımı da Kiraz Pazarı’nda yapılan törenle gerçekleştirildi.
Mikroklima iklimine sahip olan bölgede bu sene havaların soğuk gitmesi nedeniyle 2 hafta geciken kirazlar verimi ve rekoltesiyle üreticinin yüzünü güldürürken, üreticinin tek beklentisi fiyatların da maliyetleri karşılayabilecek düzeyde olması.
Sabahın altısında mesai başlıyor
Öğretmenlikten emekli olduktan sonra dışarıdan Ziraat Mühendisliği Fakültesini bitirerek bilinçli bir şekilde tarımla uğraşmaya başlayan 66 yaşındaki Metin Koyuncu, “Bu kirazımız Kuzey Yarımkürenin ilk kirazı olan Cristobalina olan çeşididir. Bu çeşidin ilk ürünü Sancaklıbozköy’de çıkmaktadır. Onun hasadına başladık. Bu seneki rekolte beklentimiz iyi oldukça fazla meyvemiz var ağaçlarda. İnşallah yüksek olur. Beklentimiz geçen seneden daha fazla. Girdilerimiz, maliyetlerimiz yükseldiğinden fiyatlarımızdan yüksek olmasını temenni ediyoruz. İlk kiraz olduğu için yüksek fiyattan satılacaktır.
Fiyat olarak 150-250 TL arasında bir süre satılır. Genelde fiyat 30 TL’nin altına düşmemesi gerekiyor. İlk kirazolduğu için 200-250 TL arasında satılacaktır diye düşünüyorum” dedi.