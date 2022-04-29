İlk kirazın kilosu 750 liraya satıldı 200 liraya düşmesi bekleniyor

Sabahın altısında mesai başlıyor

Öğretmenlikten emekli olduktan sonra dışarıdan Ziraat Mühendisliği Fakültesini bitirerek bilinçli bir şekilde tarımla uğraşmaya başlayan 66 yaşındaki Metin Koyuncu, “Bu kirazımız Kuzey Yarımkürenin ilk kirazı olan Cristobalina olan çeşididir. Bu çeşidin ilk ürünü Sancaklıbozköy’de çıkmaktadır. Onun hasadına başladık. Bu seneki rekolte beklentimiz iyi oldukça fazla meyvemiz var ağaçlarda. İnşallah yüksek olur. Beklentimiz geçen seneden daha fazla. Girdilerimiz, maliyetlerimiz yükseldiğinden fiyatlarımızdan yüksek olmasını temenni ediyoruz. İlk kiraz olduğu için yüksek fiyattan satılacaktır.