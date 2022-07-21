İlk kez sahne alacak! Merve Boluğur'un bilet fiyatı dudak uçuklattı!

Bir dönem ilgiyle izlenen Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı rol ile milyonlara adını duyuran Merve Boluğur, Şşşttt şarkısıyla müzik dünyası adım attı. Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin konserinde sahneye çıkarak şarkı söyleyen güzel oyuncu bugün Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahneye çıkacak. İlk kez sahne alacak olan Boluğur'un bilet fiyatının ise kişi başı 2 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Dudak uçuklatan fiyatı gören takipçileri şaştı kaldı...