İlk kez sahne alacak! Merve Boluğur'un bilet fiyatı dudak uçuklattı!
"Acemi Cadı" "Küçük Sırlar" dizilerindeki başarılı performansı ile adından söz ettiren Merve Boluğur, sürpriz bir şekilde müzik dünyasına adım atmıştı. Şşşttt şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin konserinde sahneye çıkmıştı. Sesiyle dinleyicileri ikiye bölen Boluğur bu akşam Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alacak. Boluğur dudak uçuklatan bilet fiyatıyla herkesi şoke etti. İşte haberin detayları...
Bir dönem ilgiyle izlenen Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı rol ile milyonlara adını duyuran Merve Boluğur, Şşşttt şarkısıyla müzik dünyası adım attı. Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin konserinde sahneye çıkarak şarkı söyleyen güzel oyuncu bugün Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahneye çıkacak. İlk kez sahne alacak olan Boluğur'un bilet fiyatının ise kişi başı 2 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Dudak uçuklatan fiyatı gören takipçileri şaştı kaldı...
Magazin gündeminin popüler isimlerinden Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Yıldız Tilbe'nin konserinde sahneye çıkarak şarkı söyleyen Boluğur artık tamamen müziğe yöneldi
Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alacak Boluğur'un bilet fiyatının kişi başı 2 bin 500 TL olduğu öğrenildi.
Yaptığı sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur resmen meslek değiştirdi.