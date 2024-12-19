İlk kez masaya rakam gelecek! Asgari ücret için 3. toplantı bugün işte öne çıkan rakam

2025 asgari ücret için kritik gün...Komisyon bugün üçüncü kez toplanacak. Toplantıda işveren tarafının masaya rakamla gelmesi bekleniyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak merakla bekleniyor.

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2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için pazarlık sürüyor. İlk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor. İlk iki toplantıda rakam telaffuz edilmedi.

İlk kez rakam konuşulacak

Asgari ücret zammı toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bakan Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda işveren temsilcisinin rakamla masaya gelmesi bekleniyor.

Bakan Işıkhan'dan denge mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının ardından "denge" mesajı vermişti. Hem işçiyi hem de işvereni memnun eden bir rakamın belirlenmesini temenni ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Hükümet temsilcisi olarak adalet terazisini dengede tutuyoruz. Bu kapsamda enflasyon, satın alma gücü, işgücü piyasalarının ihtiyaçları, büyüme ve istihdam gibi konuları detaylı bir şekilde analiz ederek tarafları memnun edecek bir asgari ücret belirlenmesini temenni ediyoruz. Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz." dedi.

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira

Gözler Erdoğan'da olacak

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masada belirlenen orana bir dokunuş yapması bekleniyor. Erdoğan'ın zammı yüzde 35-40 arasına çekebileceği konuşuluyor. Yüzde 35 zam yapılması durumunda asgari ücret 22 bin 952 lira, yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 23 bin 802 lira olacak.