BIST 9.916
DOLAR 35,05
EURO 36,50
ALTIN 2.946,05
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

İlk kez masaya rakam gelecek! Asgari ücret için 3. toplantı bugün işte öne çıkan rakam

İlk kez masaya rakam gelecek! Asgari ücret için 3. toplantı bugün işte öne çıkan rakam

2025 asgari ücret için kritik gün...Komisyon bugün üçüncü kez toplanacak. Toplantıda işveren tarafının masaya rakamla gelmesi bekleniyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak merakla bekleniyor.

Abone ol

 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için pazarlık sürüyor. İlk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor. İlk iki toplantıda rakam telaffuz edilmedi.

İlk kez rakam konuşulacak

Asgari ücret zammı toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bakan Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda işveren temsilcisinin rakamla masaya gelmesi bekleniyor.

Bakan Işıkhan'dan denge mesajı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının ardından "denge" mesajı vermişti. Hem işçiyi hem de işvereni memnun eden bir rakamın belirlenmesini temenni ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Hükümet temsilcisi olarak adalet terazisini dengede tutuyoruz. Bu kapsamda enflasyon, satın alma gücü, işgücü piyasalarının ihtiyaçları, büyüme ve istihdam gibi konuları detaylı bir şekilde analiz ederek tarafları memnun edecek bir asgari ücret belirlenmesini temenni ediyoruz. Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz." dedi.

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira

Gözler Erdoğan'da olacak

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masada belirlenen orana bir dokunuş yapması bekleniyor. Erdoğan'ın zammı yüzde 35-40 arasına çekebileceği konuşuluyor. Yüzde 35 zam yapılması durumunda asgari ücret 22 bin 952 lira, yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 23 bin 802 lira olacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari ücret anketi vatandaş ne bekliyor? Sürpriz sonuçlar
Foto Galeri Asgari ücret anketi vatandaş ne bekliyor? Sürpriz sonuçlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
54 ilde 'Siberağ-12' operasyonu: 319 gözaltı
54 ilde 'Siberağ-12' operasyonu: 319 gözaltı
1 Ocak gelmeden market raflarına zam geldi! Litresi net 17 lira 15 kuruşu geçecek
1 Ocak gelmeden market raflarına zam geldi! Litresi net 17 lira 15 kuruşu geçecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'de kurulacak yönetimin dikkat etmesi gereken hususları dile getirdi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'de kurulacak yönetimin dikkat etmesi gereken hususları dile getirdi
Sabaha karşı deprem paniği! AFAD duyurdu
Sabaha karşı deprem paniği! AFAD duyurdu
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
Bu pazar seçim olsa seçimleri bilen Betimar yaptı Suriye sonrası dev ankette büyük fark
Bu pazar seçim olsa seçimleri bilen Betimar yaptı Suriye sonrası dev ankette büyük fark
Bursaspor'da şaşırtan teknik direktör kararı
Bursaspor'da şaşırtan teknik direktör kararı
Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti
Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti
Panayırda izdihamda izdiham çıktı 32 çocuk hayatını kaybetti
Panayırda izdihamda izdiham çıktı 32 çocuk hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'ndan Şam ve Halep'e seferler başlıyor
Türk Hava Yolları'ndan Şam ve Halep'e seferler başlıyor
İletişim Başkanlığı: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
İletişim Başkanlığı: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlere kötü haber!
Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlere kötü haber!