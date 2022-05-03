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İlk kez açıkladı! 'Utandım' diyen Bengü eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı

İlk kez açıkladı! 'Utandım' diyen Bengü eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı

2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünya evine giren Bengü, evliliğe giden yolunu ilk kez anlattı.

İlk kez açıkladı! 'Utandım' diyen Bengü eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, 1 Kasım'da da Selim adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti.

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İlk kez açıkladı! 'Utandım' diyen Bengü eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı

Şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bengü, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bengü, Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. 

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İlk kez açıkladı! 'Utandım' diyen Bengü eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı

Ünlü şarkıcı, eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştıklarını anlattı.

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İlk kez açıkladı! 'Utandım' diyen Bengü eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı

43 yaşındaki iki çocuk annesi Bengü, daha önce "Eşim Selim'e DM'den yürüdüm' sözlerinin şaka mahiyetinde olduğunu belirtti. 

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