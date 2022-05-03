İlk kez açıkladı! 'Utandım' diyen Bengü eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı
2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünya evine giren Bengü, evliliğe giden yolunu ilk kez anlattı.
2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, 1 Kasım'da da Selim adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti.
Şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bengü, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bengü, Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu.
Ünlü şarkıcı, eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştıklarını anlattı.
43 yaşındaki iki çocuk annesi Bengü, daha önce "Eşim Selim'e DM'den yürüdüm' sözlerinin şaka mahiyetinde olduğunu belirtti.