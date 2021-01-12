İlk kez açıkladı! Trans bireyle cinsel ilişki için Yasak Elma yıldızı Berk Oktay bakın ne dedi
Savaşçı ve Yasak Elma dizisinin yıldız ismi Berk Oktay, trans bireyle cinsel ilişkiye girdiğine dair iddialar için sessizliğini bozdu.
Sosyal medyada eski eşi Merve Şarapçıoğlu tarafından uygunsuz görüntüleri yayınlanan Berk Oktay'ın başı beladan kurtulmuyor. +18 görüntüleri çıkan Oktay soluğu mahkemede almıştı.
Geçtiğimiz ay karara bağlanan davada Şarapçıoğlu, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sanık Merve Şarapçıoğlu ise "Ben böyle bir suçu işlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kendim de mağdurum. Dosyadaki delil durumuna göre masum olduğum ortadadır" açıklamasını yapmıştı.
Bu davanın ardından ise Berk Oktay hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz isimli programın sunuculuğunu yapan Seren Serengil'e ulaşan trans birey Birsu Hanım söyledikleri magazin gündemini sarstı.