İlk evim kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 konut kredisi kimlere verilecek?

İlk Evim Konut Kredisi 2026 ne zaman başlayacak? sorusu, kampanyaya başvuru yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda hazırlanan %1.20 faizli İlk Evim Konut Kredisi, 2026 yılında hayata geçirilmesi beklenen en kapsamlı konut finansman modellerinden biri olarak öne çıkıyor.