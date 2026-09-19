İlk Evim konut kredisi çıktı mı? 1,20 düşük faizli kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği İlk Evim konut kredisi için gelişmeler araştırılıyor. “1,20 faizli konut kredisi çıktı mı?”, “Başvurular ne zaman başlayacak?”, “Kimler yararlanabilecek?” ve “Aylık ödeme planı nasıl olacak?” soruları gündemde yer alıyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla gündeme gelen düşük faizli konut finansmanı için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Ancak 18 Eylül 2026 itibarıyla resmi başvuru ekranı açılmış değil ve kesin şartlar açıklanmış durumda değil.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

Hayır. Kamuoyunda “İlk Evim Konut Kredisi” olarak bilinen yüzde 1,20 faizli düşük maliyetli konut finansmanı için henüz resmi başvuru süreci başlamadı. Faiz oranı, kredi limiti, vade süresi ve gelir şartları gibi ayrıntılar resmi olarak açıklanmadığı için vatandaşların bankalar üzerinden bu isimle aktif bir kredi başvurusu yapması mümkün değil.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk Evim konut kredisi için şu an kesinleşmiş bir başvuru tarihi bulunmuyor. Kampanyanın hayata geçirilmesi halinde başvuru tarihinin Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilgili kamu kurumları ve kredi sağlayacak bankalar tarafından yapılacak açıklamayla duyurulması bekleniyor.

1,20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ ŞARTLARI NELER OLACAK?

Kampanya için kesin şartlar henüz açıklanmadı. Ancak daha önce gündeme gelen çalışmalarda şu kriterlerin değerlendirilmesi bekleniyor:

İlk kez konut sahibi olmak,

Belirlenen gelir şartlarını karşılamak,

Bankaların kredi değerlendirme kriterlerine uygun olmak,

Kampanya kapsamındaki konut şartlarını taşımak.

Kesin şartlar resmi düzenleme yayımlandığında belli olacak.

İLK EVİM KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Kampanyanın temel hedefinin daha önce konut sahibi olmayan vatandaşlar olması bekleniyor. Özellikle dar ve orta gelir grubundaki kişilerin uygun maliyetli finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanması planlanan modelde, başvuru sahibinin gelir durumu ve mevcut konut sahipliği önemli kriterler arasında yer alabilir.

1,20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?

Kamuoyunda konuşulan beklentiler arasında 180 aya kadar vade seçeneği bulunuyor. 15 yıla kadar uzayabilecek uzun vadeli ödeme modeliyle aylık taksitlerin daha ulaşılabilir seviyeye çekilmesi hedefleniyor. Ancak 180 ay vade seçeneği henüz resmi olarak kesinleşmiş değil.

İLK EVİM KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Kredi tutarı, faiz oranı ve vade süresi açıklanmadığı için kesin ödeme tablosu henüz bulunmuyor. Örnek olarak 1,20 faiz oranı ve uzun vade seçeneği uygulanırsa aylık taksitler, mevcut piyasa faizlerine göre daha düşük seviyede olabilir. Ancak gerçek ödeme planı kredi limiti ve resmi faiz oranıyla belirlenecek.

1,20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERECEK?

Henüz hangi bankaların kampanyaya dahil olacağı açıklanmadı. Kamu bankaları üzerinden uygulanması ihtimali üzerinde durulsa da Ziraat Bankası, Halkbank veya VakıfBank gibi bankaların kesin olarak görev alacağına ilişkin resmi duyuru bulunmuyor.

İLK EVİM KREDİSİ NE KADAR KREDİ VERECEK?

Kredi üst limiti konusunda da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyunda farklı rakamlar konuşulsa da kredi miktarı; konut fiyatları, gelir kriterleri ve finansman modeli belirlendikten sonra netleşecek.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Düşük faizli konut kredisiyle ilgili teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor. Vatandaşların başvuru tarihi, faiz oranı veya ödeme planı konusunda yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilgili kamu kurumları ve bankaların resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.