İlk duruşmada davul zurna çaldırmıştı boşanınca yaptığı şeyle olay yarattı

Geçtiğimiz yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın istediği oldu. Eşinden bir yıl sonra boşanabilen Karaş, sevinçten yaptığı şeylerle gündeme geldi.