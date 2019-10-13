İlk duruşmada davul zurna çaldırmıştı boşanınca yaptığı şeyle olay yarattı
BURSA'da yaşayan Meryem Karaş isimli 49 yaşındaki bir vatandaş, sonuçlanan boşanma davasının ardından lokma dağıtıp paraşütle uçtu.
Geçtiğimiz yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın istediği oldu. Eşinden bir yıl sonra boşanabilen Karaş, sevinçten yaptığı şeylerle gündeme geldi.
Dava sonuçlandığı zaman uçmak istediğini belirten Karaş, bu hayalini gerçekleştirdi. Mustafa Nezih A.'dan boşanan Karaş, bu sabah Uludağ'ın eteklerinden yamaç paraşütüyle eğiticisinin eşliğinde havalandı.
Lokma dağıttı: Karaş, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'ndeki boş araziye iniş yaptı. Alanda kendisini bekleyen arkadaşlarının alkışladığı Karaş, lokma dağıttı.
Havada pankart açtı: Karaş ayrıca havada 'Kadına şiddete ve ölümlerine son! Çocuk tacizlerine ve ölümlerine son! Şiddetin her türlüsüne son' yazılı pankart açtı.