'İlk benden duyacaksınız' deyip konuştu! Hafızasını sildirdi iddiasına Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin bakın ne dedi
28 Haziran'da ilk bölümü ekrana gelen Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin açıklamalarıyla olay oldu.
Yaklaşık 8 yıl önce rol aldığı Güneşi Beklerken adlı diziyle tanınan Yağmur Tanrısevsin, uzun bir aradan sonra ekranlara Atv'de yayınlanan Kalp Yarası adlı diziyle döndü. Tanrısevsin, canlandırdığı Ayşe karakteriyle izleyenlerin gönlünü yeniden fethetti.
Başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin Sabah gazetesinden İlker Gezici'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Uzun bir süre sonra Kalp Yarası dizisiyle ekranlara döndünüz. Yapılan yorumlara baktığımda sizi özleyenler çok. Neden bu kadar ara verdiniz?
Gelen yorumlara ben de sık sık bakıyorum. Çok mutlu oluyorum. Her projenin, bir öncekinden daha iyi olmasına dikkat ediyorum. İçime sinen işler yapmayı tercih ediyorum. Böyle bir proje için bazen beklemeniz gerekiyor.
Neden Kalp Yarası'nı tercih ettiniz?
Birçok proje inceledim. Hikâyenin ve senaryonun güçlü olması, yapım şirketinin ve kanalın bu işe özen göstermesi, ekip ve Ayşe karakteri Kalp Yarası'nı tercih etme sebebim oldu.