İlişki yaşadığı kadını öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca çıkarmak istedi ve yakalandı

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Kemal K., Yılmaz'ı başına tabanca ile ateş ederek öldürdü. Kemal K., öldürdüğü kadını aracında bulunan bir kürekle tarlada bulduğu bir çukura gömerek olay yerinden ayrıldı. Kemal K., kadını öldürdüğü tabancayı da bir gün sonra Türkmenli Göleti'ne attı.