'İlişki Durumu Karışık'ın Gülendam'ı Aybike Esin Tutumluer cinsiyet değiştirdi 'Atlas Karan' oldu

Aybike Esin Tumluer’in yeni isminin Atlas Karan Tumluer olduğunu açıklayan magazin yorumcusu ve şarkıcı Onur Akay, “İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı ‘Gülendam’ karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan ve konservatuardan yakın dostum olan 1988 doğumlu Aybike Esin Tumluer’den, uzun süre haber alamamıştım ve bu hafta sonu kendisi ile konuştuğumda hayatımın şokunu yaşadım. Önce telefonunu başka biri açtı zannettiğim anlarda, bana cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu itiraf etti. O artık Atlas Karan Tumluer’di.” ifadelerini kullandı.