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Ilımlı muhaliflerden Esed ordusuna ağır darbe Serakip'i geri aldılar

Suriye ordusu, ılımlı muhaliflerden ağır bir darbe yedi. Son dakika bilgisine göre İdlib'in Serakip bölgesine operasyon yapan ılımlı muhalifler Serakip'i Esed ordusundan geri aldı...

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Reuters haber ajansı, son dakika haberinde ılımlı muhaliflerin Serakip kasabasının kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Serakip konumu nedeniyle İdlib'in kontrolü için önemli bir yere sahip. Esed Ordusu, Rusya savaş uçaklarının da yardımıyla haftalar süren operasyon sonrası geçen hafta Serakip'i ılımlı muhaliflerin elinden almıştı. Serakip'e yönelik operasyon başlatan ılımlı muhalifler kasabının kontrolünü yeniden ele geçirdi.

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