İlhan Şeşen: Pandemi'den dolayı çok zor durumdayım, intihar etmem ama…
Pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini kaydeden İlhan Şeşen "Böyle giderse sokak çalgıcılığına başlayacağım. Üç ay bile dayanacak gücüm kalmadı" dedi.
Şarkıcı İlhan Şeşen Posta'dan Alev Gürsoy'un sorularını yanıtladı. Şeşen dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şeşen, son dönemde geçim sıkıntısı çeken müzisyenlerden biri olduğunu söyleyerek, PAndemi sürecinde konser ve eğlencelerin yasaklanmasıyla düştüğü ekonomik darboğaza sadece 3 ay kadar dayanabileceğini, bu durumun daha uzaması durumunda, sokaklara inip müzik yapacağını ifade etti.
Şeşen sorulara şöyle yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müzik yasağını saat 00.00'a çekiyoruz; kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” demişti. Kusura baktınız mı?
-Vallahi duydum ve inanamadım. 00.00’a kadar müzik var ve sonrasında yok. Şaşırdım mı? Hayır! Bunlar ilk defa olmuyor. Kenan Evren zamanında, Evren Bodrum’a tatile geldiğinde 00.00’dan sonra bütün müziği kapattırdı. O dönem küçük bir barda, Mavi’de çalıyordum. Sonrasında Halikarnas’tan teklif geldi, “Gidin gece 00.00’dan sonra müzik yapın” dediler, yapmadık.
Sizce bu düzenlemede haklılık payı var mı?
Meseleye objektif bakınca işin başka yönleri de var. Mesela yolda yürüyemiyorsunuz çünkü her mekan kendi müziğini sonuna kadar açmış, büyük bir kakofoni halindeler, korkunç bir gürültü kirliliği var. Müzikten başka her şeye benziyor. Müzik değil resmen gürültü.