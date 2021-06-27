İlhan Şeşen: Pandemi'den dolayı çok zor durumdayım, intihar etmem ama…

Sizce bu düzenlemede haklılık payı var mı?

Meseleye objektif bakınca işin başka yönleri de var. Mesela yolda yürüyemiyorsunuz çünkü her mekan kendi müziğini sonuna kadar açmış, büyük bir kakofoni halindeler, korkunç bir gürültü kirliliği var. Müzikten başka her şeye benziyor. Müzik değil resmen gürültü.