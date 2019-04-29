İlhan Şeşen büyük hayalini açıkladı: Tüm gün toplu taşıma kullanmak istiyorum
Ünlü müzisyen İlhan Şeşen, verdiği bir röportajda politikanın çok zor bir iş olduğunu söyleyerek siyasetçilere güvenmemiz gerektiğini belirtti.
Müziği, oyunculuğu ve sesiyle yaşayan efsanelerden biri olarak nitelendirilen İlhan Şeşen, Sabah'ta Tuğba Kalçık'ın sorularını yanıtladı. Röportajında sağlık durumu nedeniyle haber izlemediğini belirten Şeşen, "Türkiye sağlık alanında geçmişe oranla çok iyi bir noktaya geldi. Sadece sağlıkta değil, ulaşımda da öyle. Geçmişe göre çok büyük gelişme var. Sadece eleştirilmemeli" dedi.
Toplu taşımaya bindiğini ama hiç metro kullanmadığını belirten Şeşen, "Hiç üşenmedim, 65 yaş üstüne verilen bedava seyahat kartından çıkardım, toplu taşımalara ücretsiz biniyorum. Otobüsler, vapur her şey ücretsiz. Bir de bu konuda hayalim var; bir tam gün toplu taşıma kullanarak İstanbul'un her yerini gezmek istiyorum." şeklinde konuştu.
Devletten bekliyoruz: Röportajın devamında "Sağlık güvenceniz var mı?" sorusuna da yanıt veren Şeşen, şu ifadeleri kullandı:
"Emekliliğim var, müzik emekçilerinin ciddi sağlık güvencesi yok. Bu konuda gerekli düzenlemelerin de yapılmasını devletten bekliyoruz. Yalnız şunu da söylemek isterim ki; Türkiye sağlık alanında geçmişe oranla çok iyi bir noktaya geldi. Hastanelerin durumuna bakarak bile bunu görebiliyoruz. Sadece sağlıkta değil, ulaşımda da öyle. Geçmişe göre çok büyük gelişme var. Sadece eleştirilmemeli, iyi şeyler de söylenmeli."
Sizce insanlığın yaşadığı en büyük problem ne?
En büyük problemin güvensizlik olduğunu belirten Şeşen, "Dünyada da böyle, ülkemizde de. Bugün kimse birbirine güvenmiyor. İnsanlığın en büyük problemi bu. Sorunlarımızın temelinde de bu güvensizlik yatıyor. Kişisel ve toplumsal ilişkilerimde ben karşımdaki insanın dediğine güvenirim. Yanıldığım olmadı mı? Oldu ama bu benim değil, onun sorumluluğu."