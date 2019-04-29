İlhan Şeşen büyük hayalini açıkladı: Tüm gün toplu taşıma kullanmak istiyorum

Devletten bekliyoruz: Röportajın devamında "Sağlık güvenceniz var mı?" sorusuna da yanıt veren Şeşen, şu ifadeleri kullandı:

"Emekliliğim var, müzik emekçilerinin ciddi sağlık güvencesi yok. Bu konuda gerekli düzenlemelerin de yapılmasını devletten bekliyoruz. Yalnız şunu da söylemek isterim ki; Türkiye sağlık alanında geçmişe oranla çok iyi bir noktaya geldi. Hastanelerin durumuna bakarak bile bunu görebiliyoruz. Sadece sağlıkta değil, ulaşımda da öyle. Geçmişe göre çok büyük gelişme var. Sadece eleştirilmemeli, iyi şeyler de söylenmeli."