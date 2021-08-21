İlhan Şen'e 'kombiye benziyorsun' diyen ünlü bakın kim! Aşk Mantık İntikam yıldızının en büyük hayali şaşırttı
Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk ile başrolü paylaşan İlhan Şen yaptığı açıklamalar ve itiraflarıyla olay oldu. Şen, kendisini kombiye benzeten ünlü ismi açıkladı.
Aşk Mantık İntikam, Seni Çok Bekledim, Ramo, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerindeki rolleriyle akıllarda yer edinen 33 yaşındaki model ve oyuncu İlhan Şen Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Son bir yılda yıldızın hızla parladı. Ama senin hakkında yok denecek kadar az bilgi var. En başa sararsak...
Bulgaristan’da doğdum. Ailem de orada doğmuş. 1989’da, ben daha 1 yaşımda yokken Türkiye’ye göç etmişler.
Nasıl bir aileydi?
Annem öğretmen, babam mühendis. En yakın arkadaşlarım da onlardı. Sıfır kısıtlamayla büyüdüm. Bir söz var ya... “8 yaşında Dostoyevski okudum, hayatım değişti.” Ben de Dostoyevski’yi annemden, daha çocukken Rusça dinlemiştim. O benim ufkumu açtı.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği okumuşsun. Baba mesleği olduğu için mi seçtin?
Hayır, Fenerbahçe yüzünden seçtim.
Nasıl yani?
En büyük hayalim küçük yaştan beri Fenerbahçe’ye başkan olmaktı. Hâlâ da devam ediyor ve benimle gidecek.