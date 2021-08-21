İlhan Şen'e 'kombiye benziyorsun' diyen ünlü bakın kim! Aşk Mantık İntikam yıldızının en büyük hayali şaşırttı

Nasıl bir aileydi?

Annem öğretmen, babam mühendis. En yakın arkadaşlarım da onlardı. Sıfır kısıtlamayla büyüdüm. Bir söz var ya... “8 yaşında Dostoyevski okudum, hayatım değişti.” Ben de Dostoyevski’yi annemden, daha çocukken Rusça dinlemiştim. O benim ufkumu açtı.