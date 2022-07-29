İlhan İrem'in vefatıyla Fetullah Gülen'e yazdığı mektup yeniden olay oldu! Başbakanımız bile...

Vefat eden ünlü sanatçı İlhan İrem'in Fetullah Gülen'in en güçlü olduğu sayılabilen dönemde yazdığı "Fetuş" başlıklı yazısı sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. İrem bu yazısıyla 100 milyon lira tazminata mahkum edilmişti. İrem yazısında dönemin başbakanı Ecevit'i de eleştirerek "Başbakanımız bile senden sitayişle bahsediyor" diyor.

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Türkiye’de pop müziğin sembol isimlerinden biri olarak 1970’lere ve 80’lere damgasını vuran sanatçılardan İlhan İrem, düşüncelerini açıklarken, “Bütün köktendinci, şeriatçı yobazlıklara karşı antiemperyalist, Kemalist, laik cumhuriyetçiyim. Gericiliğe ve cehalete, Kemalistlerin türlü dolaplarla baskı altına alındığı 'korku İmparatorluğu' heveslilerine, iç ve dış düşmanların artık korkusuzca kartlarını açmalarına karşın, bu güzel ülkenin aydınlık geleceğine dair umudumu yitirmedim” görüşünü dile getirmişti.

67 yaşında böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden sanatçı, bu görüşleri, 15 Eylül 2012’de Akşam gazetesinde Eyüp Tatlıpınar imzasıyla yayımlanan söyleşide paylaşmıştı.

İrem, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden yaklaşık 17 yıl önce, Kasım 1999’da Antalya’da yayımlanan Yeni İleri Gazetesi’nde “Barış” başlığıyla yayımlanan köşe yazısında, Fethullah Gülen’e “Fetuş” diye hitap ettiği için dönemin parasıyla 100 milyon lira tazminata mahkûm edildiğini duyurmuştu. Sanatçı, Twitter hesabından "17 yıl önce.. Fethullah Gülen'in bir milyar TL. tazminat davası açtığı yazı" anonsuyla, aldığı cezaya ilişkin haberin linkini paylaşmıştı. İrem’in paylaştığı linkteki haberde, tazminat davası ve karar ilişkin olarak şu bilgiler veriliyor:

“1999 yılı Kasım ayında Yeni İleri Gazetesi'nde köşe yazısı yazan sanatçı İlhan İrem, 'Barış' başlığıyla Fethullah Gülen'i eleştiren yazısında "Fetuş" diye hitap etmişti. Fethullah Gülen'in avukatlarının İstanbul Üsküdar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı 1 milyar liralık tazminat davası, Yeni İleri Gazetesi, gazetenin sorumlu müdürü Ahmet Dökdök ve sanatçı İlhan İrem'in 100'er milyon lira tazminat ödemeye mahkum edilmesiyle sonuçlandı. Bu arada gazetenin sorumlu müdürü Ahmet Dökdök hakkında 100 milyon liralık tazminatı ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlandı. Tazminatın ödenmesi konusunda kendisine bir ihbarname gelmediğini belirten Ahmet Dökdök, bugün Antalya 2. İcra Müdürlüğü'ne başvurup, mal beyanında bulundu."