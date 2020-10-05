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İlham Aliyev'den çatışmalarla ilgili kritik açıklamalar: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile Dağlık Karabağ'da yaşanan sert çatışmayla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Aliyev, "Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev TRT Haber’e özel açıklamalar yaptı.

"İşgal altında lan bölgeler bize verilirse barış sağlanır. Azerbaycan ordusu ilerliyor. Birçok yer işgalden kurtarıldı." diyen Aliyev, "Ermenistan'ın ne zaman çekileceğine dair bize tarih verilmeli"  açıklaması yaptı.

Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: 

"Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli"

Ermenistan'ın ne zaman çekileceğine dair bize tarih verilmeli. Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan halkından özür dilemeli. 30 yıldır bekliyoruz, verilen sözler tutulmuyor. Ermenistan meseleyi küresel bir sorun haline getirmek istiyor. Dağlık Karabağ ve diğer işgal edilmiş topraklar Azerbaycan'a ait. Bizi bu savaşın sebebi değiliz, topraklarımızı savunuyoruz. Bizim Ermenistan topraklarında gözümüz yok. Biz sivillere karşı değil Ermenistan ordusuna karşı savaşıyoruz. Ermenistan saldırmamız için bizi provoke ediyor. Biz hep müzakere masasında olumlu tavır sergiledik.

"Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalı"

- Türkiye güçlü bir devlettir, Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Türkiye sonuna kadar biz Azerbaycan'ın yanındayız dedi. Bu Birçok başka aktörlere de uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır. 

- Türkiye ile bizim kardeşliğimiz ebedidir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler dünya ülkeleri için örnek olmalıdır. Biz muasır Türkiye-Azerbaycan birliğini yarattık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesaretli açıklamaları ülkelere uyarı oldu. 

"Fransa olmayan şeyleri üstümüze attı"

- Fransa olmayan şeyleri üstümüze attı. Bizden özür dilemeli. Dağlık Karabağ bizim toprağımızdır. Bir devlet öz topraklarını fethedebilir mi? Bu topraklarda kanunsuz olarak Ermeniler bizim bütün abidelerimizi yıktılar. Bunu görmüyorlar mı? Bu tarz yaklaşımlar kabul edilmez. Biz buna sessiz kalamayız. 

"Ermenistan içinde ciddi rahatsızlık var"

- Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler yüksek seviyededir. Rusya mesuliyetli ve büyük ülke gibi tavır gösteriyor. Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor. Herhangi bir tarafı tutma söz konusu değil. Ermenistan buna çok umut ediyordu. Ermenistan bizim doğrudan kendilerine saldırmamızı istiyor. Ermenistan bölgedeki stratejik noktaları hedef aldı. Ermenistan içinde ciddi rahatsızlık var. 

"İddialarla ilgili delil istedim veremedi"

- Ermeni lobisi Azerbaycan'a karşı daima harekette. Bize saldırıyorlar, iftiralar uyduruyorlar. Bu çatışma döneminde Ermeni lobisi yeni kara propaganda  çabalarını yürütüyor. Macron iki kez aradı. İddialarla ilgili delil istedim veremedi. Bizde Karabağ'daki PKK'lı teröristlerle ilgili istihbarat var.  Bize çamur attılar, yanlış olduğunu gördüler ama özür dilemediler. SİHA'lar bize büyük imkan sağladı, kayıpları önledi. 

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