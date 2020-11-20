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İlham Alev açıkladı Ermenistan ordusunda 10 bin asker firar etti

Dağlık Karabağ hezimetiyle Azerbaycan karşısında diz çöken Ermenistan'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son gelişmeyi açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti. Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti" dedi.

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Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmeyi kabul eden anlaşmayı imzalayan Ermenistan'da karışıklık sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti. Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti" dedi.

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