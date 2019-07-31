İlginç üst geçit bu kez Karadeniz’de değil Adıyaman’da

İş yeri sahibi Erol Açık, Karayolları ekiplerinin yol ve kaldırım yapacağını belirterek, “Biz akşamları iş yerini ve bahçe kapısını kapatıyoruz, millet geri dönüp gidiyor. Karşı taraftan geliyor, burada bakıyor ki kapı kapalı geri dönüp gidiyor. Akşamları biz mecbur kapıyı kapatıyoruz. Burada arabalarımız var. Buradan geçen birisi arabalara zarar verebilir” dedi.