İlginç sansür! Melisa Şenolsun gözüken göğüs ucuna bakın hangi emojiyi koydu
Son olarak Beren Saat ile başrolünü paylaştığı Atiye dizisindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor! Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde partiye katıldı. Şenolsun, giydiği transparan büstiyeri ve iddialı pozlarıyla ağızları açık bıraktı!
Beren Saat ile başrolünü paylaştığı Atiye dizisindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren, son dönemin parlayan yıldızlarından olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor! Hülya Avşar'ın gençlik yıllarındaki haline benzetilen Şenolsun sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde partiye katılan Şenolsun, iddialı pozlarıyla ağızları açık bıraktı!
Son dönemlerin parlayan yıldız oyuncularından olan Melisa Şenolsun özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Şenolsun, Atiye dizisindeki cesur sahneleriyle ününe ün katmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiyor. Bir partiye katılan Şenolsun, iddialı pozlarıyla kendine hayran bıraktı.
Takipçilerini mest ediyor..
Beren Saat ile başrolünü paylaştığı Atiye dizisindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor.
Yıldızı parlayan oyunculardan..
Son zamanların yıldızı parlayan oyuncularından olan Şenolsun, iddialı fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Melisa Şenolsun, özel hayatıyla da gündem olmuştu.