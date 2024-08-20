iletişim becerisi olmayanlar hakarette bulur çözümü

Meclis'teki kavgalı küfürlü oturumda yaşananları dikkatle analiz edince muhalefetin Can Atalay ve Osman Kavala konusundaki beklentisinin sadece ceza evinden çıkarılması ile sınırlı olmadığını hatta samimi olmadıkları konusundaki görüşüm netlik kazandı.

Meclis kürsüsünde yaşananlar kabul edilemez.

Şiddet ve hakaret hiçbir şartta meşru görülemez, üstelik meclis çatısı altındayken…

Gazi Meclis o derin tarihi içinde barındırırken,

15 Temmuz’da direnişin sembolü,

15 Ağustos’ta da Mahmoud Abbas'ın tarihi konuşmasına “Ya Şehadet Ya Zafer” nidalarına ev sahipliği yapan şerefli meclise yakışmayan bu görüntüler asla tasvip edilemez.

İktidarı ve muhalefeti pek çok zaman kenetleyen kareler varken, küfürlü, kavgalı şiddete meyilli hatta kanlı bu görüntüler Gazi Meclis’in saygınlığına yakışmadı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra muhalefet Can Atalay için Meclis’te yemin ederek milletvekilliği görevini yürütecekmiş gibi bir algı oluşturdu. Dünya basını bile “16 Ağustos Geldi“ manşetini atarak takip etti. Aynı gün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısında; Anayasa mahkemesinin kararın muhatabı olduğunu, muhatabın meclis değil yargı olduğunu ifade etti. Hatta mahkûmiyet hükmü mahkemeler tarafından kaldırılmadan işlem yapılamayacağını da ifade etti. Çözüm içinde iki öneri sundu.

AYM kararına göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılama yapılabilir. Dosya Yargıtay'a gönderilir, onama kararında ısrar edilebilir, İnfaz durdurulup yeniden yargılama kararı verilebilir.

Ya da Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma yoluna gidebilir.

Meclis bu durumda Can Atalay’ı tahliye edip vekilliğini onayamaz.

AK Parti Grup Başkan vekili yasaya uygun ifadelerle yaptığı açıklama sonrasında CHP, DEM ve TİP arasında yoğun bir trafik yaşandı. Ortak sözcü belirlediler. O isim kasti olarak seçilen Ahmet ŞIK oldu. Ahmet ŞIK ismi sabotenin ve hakaretin adresi. Kürsüye çıktı ve AK Parti milletvekillerine “terörist” dedi. Hakaret etti. Bu asla kabul edilemez. Fakat Alpay’ın müdahaleside kabul edilemez. Meclis gereğini yapar.

Ahmet ŞIK Meclis kürsüsünden;

Terörist diyor Terörist ve yandaşları sizsiniz.

Sizde hiç utanma yok Siz varken sıra bize gelmez

Haysiyetsizsiniz Haysiyet yoksunları nereden

bilecek bu asil duyguyu

Gibi pek çok hakaret eden ŞIK bilerek tahrik edici konuşmuştur. Uyarılmasına karşın devam etmiştir.

Her şeye rağmen yaşananlar yakışmadı, olmadı.

Başarılı, nezaketli ve saygın siyasetçiler bu mecliste hak ettikleri saygınlığı görmeliler. Kitleselleşememiş, nezaketten yoksun, dağ kanunundan sıyrılamamış olanlara fazla gelir bu meclis.