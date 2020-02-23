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İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması

İletişim Başkanlığı, sosyal medya mecralarında yer alan koronavirüs iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Başkanlık, Türkiye'de koronavirüse rastlanıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakası görülmemiştir. Konu ile ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye'de COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan COVID-19 (Yeni Koronavirüs) salgınıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları vasıtasıyla gereken bütün önlemleri aldığı bildirildi. Salgının ülke sınırları içerisine bulaşmaması için tüm çalışmalar ve tedbirlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakası görülmemiştir. Konu ile ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye'de COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Medya kuruluşlarımızın, medya mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere resmi kaynakları dikkate almaları, bunun dışında konu ile alakalı yapılan açıklamalara ya da ortaya atılan iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Konu ile ilgili gelişmeler yetkili makamlarımızca gerek görüldüğü anda tüm kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İlgili süreç Başkanlığımızca da azami hassasiyetle takip edilmektedir."

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