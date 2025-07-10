İletişim Başkanlığı’na Burhanettin Duran atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Burhanettin Duran atandı. Fahrettin Altun yerine getirilen Duran, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak atandı.

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Yeni atama, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla duyuruldu. Fahrettin Altun, görev süresince kamu iletişimi, stratejik medya ilişkileri ve uluslararası tanıtım gibi alanlarda önemli rol üstlenmişti. Burhanettin Duran ise akademik geçmişi, dış politika analizleri ve stratejik iletişim konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

FAHRETTİN ALTUN'A YENİ GÖREV

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na (TİHEK) atandı.

Karar ile birlikte ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na İkinci Başkan olarak Muhammet Ecevit Carti atandı. Kurul üyeliklerine ise; Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan atandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NA BURHANETTİN DURAN ATANDI

Altun'dan boşalan İletişim Başkanlığı koltuğuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.

BURHANETTİN DURAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

''Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin.''

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Prof. Dr. Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu.

Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde 'Kenan Evren ve Turgut Özal'ın seküler Kavramsallaştırmaları: Karşılaştırmalı Bir Perspektif' başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Aynı üniversiteden 'Türkiye'de İslamcı Siyasal Düşüncenin İmparatorluktan Erken Cumhuriyete Dönüşümü (1908-1960): Necip Fazıl Kısakürek'in Siyasi Fikirleri' başlıklı doktora tezini 2000 yılında tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Duran, 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı.

2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent oldu.

2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti.

Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

2010-2011'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu.

2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı.

Duran, SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörüydü ve yerine Fahrettin Altun getirildi.

Duran, 2014 yılında Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü oldu.