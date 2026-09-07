İletişim Başkanlığı "Bağımlılığa Dur De" paneli düzenleyecek

İletişim Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenecek panelde, dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte artan yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin başta gençler olmak üzere toplum üzerinde oluşturduğu bağımlılık tehdidi ele alınacak.

Panel, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığını güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal politika, hukuk, finansal denetim ve stratejik iletişimi kapsayan bütüncül bir yaklaşımla tartışarak etkin mücadele önerileri ortaya koyacak.

Programın açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran yapacak. Ana panel oturumunu ise Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Merih Altıntaş yönetecek. Panele konuşmacı olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu ve Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç katılacak.

Panelde, gençlerin yasa dışı bahis ve sanal kumar risklerinden korunması, dijital yayıncılık denetimi, organize suç yapılarıyla mücadele, caydırıcı ceza politikaları, finansal denetim ile bağımlılığın önlenmesine yönelik erken müdahale mekanizmaları ele alınacak. Kamu kurumları, akademisyenler, uzmanlar, medya temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceği panel; yasa dışı bahisle mücadelede ortak bir iletişim dili geliştirmeyi ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek politika önerileri sunmayı amaçlıyor.