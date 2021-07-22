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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Habertürk'ü kınadı! O isimden cevap geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Habertürk'ü kınadı! O isimden cevap geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Habertürk'ü eleştirerek bir kınama açıklamasında bulundu.

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Yalan haber ve karalamalara yönelik mücadelelerinin sürdüğünü belirten Fahrettin Altun, Habertürk'ün dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmediğini ifade etti. Altun ayrıca "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı "O görüntüyü yayına kim verdi" ve "Cumhurbaşkanlığı: Canlı yayındı" isimli köşe yazılarına tepki gösterdi.

Habertürk'ü kınıyoruz
Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!" ifadelerini kullandı.

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy cevap verdi
Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ise, Altun'un açıklamasını haksızlık olarak niteledi. Yaşananları bir video mesaj ile anlatan Ersoy, Altun'un paylaşımını kınadı.

Ersoy, “Doğrudan bir kurumu hedef alan açıklama yapmış olması hakikaten şaşırtıcı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı’nın prestiji Türkiye’nin prestijidir. Onu korumak, herkesin vazifesidir. Sayın Cumhurbaşkanı’nı o yorgunlukla ekrana çıkarmak bir kazadır, hatadır bence. Şapkayı önümüze koyup düşünmek gerekirken, bir Habertürk yazarını böyle itham etmek haksızlıktır" derken, "Sayın Fahrettin Altun'un bu paylaşımını kınıyorum" dedi.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayınlanan bayramlaşma videosuyla ilgili bir yazı kaleme almıştı. "O görüntüyü yayına kim verdi" başlıklı bir yazı yazan Altaylı, Erdoğan'ın videolu bayram mesajında gözlerinin birkaç saniyeliğine kapandığı görüntüler için, "Açık biçimde, çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanı’nı zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder" ifadeleri kullanmıştı.

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