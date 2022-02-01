İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alınacak iddiası! Talat Atilla 'çok sağlam bilgi' dedi

Gazeteci Talat Atilla'dan kulisleri sallayan kulis haberi geldi. Talat Atilla önce "Türkiye'nin yakından yakından tanıdığı çok önemli üst düzey bir bürokrat hafta sonuna kadar grevden alınacak" paylaşımı yaptı. Atilla daha sonra "Fahrettin Altun Cuma gününe kadar görevden alınacak" paylaşımı yaptı. sonra da bu paylaşımını sildi.

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Gazeteci Talat Atilla'dan flaş Fahrettin Altun kulisi geldi. Talat Atilla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görevden alınacağını iddia etti.

Atilla Twitter hesabından önce "Türkiye'nin yakından yakından tanıdığı çok önemli üst düzey bir bürokrat bu hafta sonuna kadar görevinden alınacak” paylaşımını yaptı.

Fahrettin Altun'un ismini paylaştı, sonra sildi

Sonra yeni bir tweet daha atan Talat Atilla, bu kez isim vererek paylaşımında, “Olağanüstü bir gelişme olmazsa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un cuma gününe kadar görevden alınacağına dair güçlü bir bilgim var” ifadelerini kullandı.

Talat Atilla daha sonra bu tweetini sildi.