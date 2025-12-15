BIST 11.465
GÜNCEL

İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkçe, yalnızca bir iletişim aracı değil ortak değerlerimizin, tarihimizin ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dilinin asırlardır gönülleri birbirine bağlayan, ortak tarihin ve kültürün en güçlü temellerinden biri olduğunu vurguladı.

"Dünya Türk Dili Ailesi Günü" vesilesiyle, Anadolu'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Balkanlar'a, Akdeniz'den Hazar'a uzanan geniş coğrafyada aynı dili konuşan tüm kardeş halklarını muhabbetle selamladığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, 'Birliğimiz, gücümüzdür şiarıyla Türk dünyasını her alanda kuvvetli kılmayı, farklı meydan okumalar karşısında daha dirençli ve dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz.' Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında güçlenen işbirliğimiz, ortak dilimizin ve kültürümüzün gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarılmasına öncülük etmektedir. Türkçe, yalnızca bir iletişim aracı değil ortak değerlerimizin, tarihimizin ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır. Türk dilinin zenginliğini yaşatan, onu koruyup geliştiren tüm kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve gönül erlerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Birliğimizin temeli olan dilimizin her kelimesi, geleceğe uzanan ortak sesimizdir."

