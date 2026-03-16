İlber Ortaylı'nın cenazesi kaldırıldı! Sadece 10 kişiye nasip olan özel bir yere gömüldü
TÜRKİYE'ye tarihi sevdiren İlber Ortaylı'nın cenazesine büyük katılım oldu. Saat 11.00'da Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi. İlber Ortaylı çok az kişiye nasip olacak çok özel bir yere defnedildi. İlber Hoca'nın mezarı en sevdiği padişahlardan biri olan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin bulunduğu Fatih Camii haziresinde. İlber Ortaylı, Türkiye tarihinde buraya gömülen 10. isim oldu.
TÜRKİYE'nin sevilen tarihçisi İlber Ortaylı'nın cenazesi bugün kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında yaşamını yitiren İlber Ortaylı'nın cenaze programı saat 11.00'da başladı. Galatasaray Üniversitesi'ndeki törende konuşan kızı Tuna Ortaylı, içini en çok yakan anı anlattı. Fatih Altaylı da cenaze töreninde ağlayarak İlber Hoca'yı çok özlediğini söyledi. İlber Ortaylı'nın cenaze namazı ikindi vakti kılınan namazın ardından sadece aile üyelerinin katılımı ile toprağa verildi.
İLBER ORTAYLI'NIN CENAZE TÖRENİ
İlber Ortaylı için ilk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi. Buradaki törene çok büyük katılım oldu. Kızı Tuna Ortaylı 'Bu kadar çok sevildiğini bilmiyordum' diyerek şaşkınlığını gösterdi. Cenaze töreninde Ortaylı'nın yakın arkadaşları Prof. Dr. Celal Şengör ve gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve binden fazla insan vardı.
KIZININ İÇİNİ YAKAN AN, ODASINA GİRİNCE...
Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan Tuna Ortaylı, babası hakkında konuşurken boğazı düğüm düğüm oldu. Tuna Ortaylı'nın canını en çok yakan ise odasına girdiğinde gördüğü şey olmuş. Tuna Ortaylı ağlayarak şunları anlattı:
-Hastane sürecinde etrafı kitapları, sözlükler ve gazetelerle çevriliyken, bir yandan da çıkacak kitabının tahsisini yapıyordu.
-Dün odasına girdiğimde masanın üstünde yarım kalan tashihi görmek içimi acıttı.”
-Hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla, baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek bunlara hayıflanıyorum.
İLBER ORTAYLI'NIN CENAZESİ ÇOK ÖZEL BİR YERE DEFNEDİLDİ
İlber Ortaylı'nın cenaze namazı ikindi namazını takiben Fatih Camii'nde kılındı. Namazı kıldıran imam, İlber Ortaylı'nın defnedileceği yere sadece aile üyelerinin alınacağını duyurdu. İlber Ortaylı özel izinle, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin bulunduğu Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi. Mezarı “İstanbul’un yaşayan hafızası” dediği Prof. Dr. Semavi Eyice’nin yanında bulunuyor. İlber Ortaylı'nın hocası ünlü tarih Profesörü Dr. Halil İnalcık’ın mezarı da burada.