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İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak Afgan göçmen yorumu

Tarihçi İlber Ortaylı, Suriyeli göçmenlerle Afgan göçmenler arasında fark olduğunu söyleyerek Suriyelilerin can sıkıcı olmaya başladığını söyledi. Ortaylı, Türkiye'nin Afgan göçmenlere ise taşrada ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye'nin Afgan göçmenlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek Suriyeliler ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Ortaylı, Afgan göçmenlerle ilgili oldukça tartışılacak sözler söyledi. Afganistan'da Taliban rejiminin yeniden iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'ye kaçan Afganların Suriyelilerden farklı olduğunu savunan Ortaylı, Suriyelilerin istihdam edildikleri alanlarla ilgili Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını söyledi.

Türkiye'de köyden kente oluşan göç nedeniyle üretimde sorunlar yaşandığını belirten Ortaylı, özellikle taşrada Afganlara ihtiyaç olduğunu anlattı. Ortaylı, Türkiye'nin demografisinin değişmeyeceğini ileri sürdü.

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