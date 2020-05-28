İlber Ortaylı TRT dizisi Bugünün Saraylısı'na övgü dolu sözler

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir dönem TRT'de yayınlanan "Bugünün Saraylısı" dizisine övgüler yağdırdı.

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İlber Ortaylı bir TV kanalında katıldığı programda 1975 yılında yapılan TRT1’in Bugünün Saraylısı isimli dizisini hatırlattı. Ziya Öztan’ın yönetmenliğini yaptığı dizide; Sema Yunak, Ahmet Mekin, Yaman Okay, Ahmet Sezerel, Gülsen Tuncer ve Fatoş Sezer gibi oyuncular rol almıştı.

Dizi zamanında izleyenleri çok etkilemişti. Oyunculuk performansı ve hikayenin anlatımının yanı sıra müzikleri de çok beğenilmişti. Ahmet Mekin’in canlandırdığı ata Efendi karakteri akıllara yazıldı. Sema Yunak da hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile göz doldurmuştu.