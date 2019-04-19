İlber Ortaylı Şeyma Subaşı'nı kahkahası ile gömdü

Melisa'yı çanta gibi götüremem: Çok gezmezi ile bilinen Subaşı, eski eşi sayesinde aldığı kafe önünde magazin muhabirlerine açıkalama yaparken şu ifadeleri kullanmıştı. "Velayet öyle olması gerekiyordu öyle oldu. Melisa'nın İstanbul'da okuması gerekiyor. Ben zaten yurtdışına git-gel yapıyorum. O yüzden Melisa'yı yanıma alamıyorum. Onu çanta gibi yanımda götüremiyorum”