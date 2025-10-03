İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıl?

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Ortaylı'nın kalp krizi geçirmediği, yoğun bakıma alınmadığı ve kan değerlerinin düşmesi nedeniyle hastaneye yatışının gerçekleştiği öğrenildi.

Türkiye’nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak gelen son bilgilere göre bu iddialar doğru değil.

Sağlık durumu kontrol altında

Prof. Dr. Ortaylı’nın kalp krizi geçirmediği, yoğun bakıma alınmadığı ve kan değerlerinde yaşanan düşüş nedeniyle hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtilirken, ailesi ve yakın çevresinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Katıldığı konferanslar, yazdığı eserler ve televizyon programlarıyla geniş bir kitleye hitap eden Ortaylı’nın tedavisinin hastanede sürdüğü ifade edildi.