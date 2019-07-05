İlber Ortaylı ilk kez paylaştı! Binlerce beğeni aldı

Fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı atılması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü tarihçinin fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı işareti atması takipçilerini meraklandırdı. Çarpı atılan kişiyle ilgili fotoğrafa çok sayıda "X attığınız cahil midir İlber hocam", "Hocam çarpı atılmış olanın suçu neydi?" tarzında yorumlar geldi.