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İlber Ortaylı ilk kez paylaştı! Binlerce beğeni aldı

İlber Ortaylı ilk kez paylaştı! Binlerce beğeni aldı

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ilk kez sosyal medya hesabından paylaştığı askerlik fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum aldı.

İlber Ortaylı ilk kez paylaştı! Binlerce beğeni aldı - Sayfa 1

Ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askerlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü tarihçinin fotoğraf binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Ortaylı askerlik fotoğrafını "Askerlik günleri, Jandarma Eğitim Alayı, Devrek, Zonguldak, 1975. " notuyla paylaştı. 

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İlber Ortaylı ilk kez paylaştı! Binlerce beğeni aldı - Sayfa 2

Fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı atılması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü tarihçinin fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı işareti atması takipçilerini meraklandırdı. Çarpı atılan kişiyle ilgili fotoğrafa çok sayıda "X attığınız cahil midir İlber hocam", "Hocam çarpı atılmış olanın suçu neydi?" tarzında yorumlar geldi. 

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İlber Ortaylı ilk kez paylaştı! Binlerce beğeni aldı - Sayfa 3

Ortaylı, sosyal medya hesabından zaman zaman gençlik yıllarına dair fotoğraflar paylaşıyor. 

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İlber Ortaylı ilk kez paylaştı! Binlerce beğeni aldı - Sayfa 4

Geçtiğimiz günlerde çocukluk fotoğrafını "Kemal ve Şefika Ortaylı, küçük İlber’le." notuyla paylaşan Ortaylı yüzlerce yorum almıştı. Çocukluk fotoğrafına takipçileri "küçüklükten belliymiş cahillerle savaşacağı" yorumunu yazdı.

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