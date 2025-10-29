BIST 10.871
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini yayınladı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından 29 Ekim 1923 tarihli Cumhuriyet’in ilan edildiğini gösteren Osmanlıca belgeyi ve çevirisini paylaştı. Ortaylı, paylaşımında belgedeki ana ifadeyi "Türkiye Devleti’nin Şekl-i Hükümeti Cumhuriyettir" cümlesiyle vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihli orijinal Osmanlıca belgeyi kamuoyu ile paylaştı.

Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923.

'Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.'"

