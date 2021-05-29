İlayda Alişan'la ilişkisi olduğu söylenen Serkay Tütüncü'den bomba cinsel ilişki itirafı

Serkay Tütüncü cinsel hayatla ilgili düşüncelerini ifade ederken, söyledikleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Tütüncü, şunları söyledi:

"Cinsel ilişki bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli.''