İlayda Alişan'ın gerçek hikayesi yürekleri burktu Masumiyet yıldızı 9 yaşındayken...
FOX TV'deki Masumiyet dizisinde rol alan İlayda Alişan, 9 yaşındayken annesini kaybetmiş, bilinmeyenlerini anlattı.
Şimdilerde FOX TV ekranlarında birbirinden ünlü isimler Deniz Çakır, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ile beraber rol alan İlayda Alişan, tüm bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı. Annesini 9 yaşındayken kaybeden güzel oyuncunun anlattıkları zaman zaman yürekleri burktu.
Hürriyet'e verdiği röportajda hayatının kırılması noktasını, oyunculuk serüvenini ve aşka olan bakışını anlatan İlayda Alişan, "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusu üzerine şunları anlattı:
"Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir. Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük.''
''Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden... Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hala da öyle"
Oyunculuk macerasının babasının bir arkadaşının kimseye haber vermeden kendisini ajansa kaydettirmesiyle başladığını anlatan güzel oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:
"Babamın arkadaşının ajansı vardı. Orada benim fotoğraflarımı çekiyorlar ama yıllarca herhangi bir işin içinde bulunmuyorum... Yıllar sonra, ben lisedeyken bir dizi teklifi geldi. Görüşmeye gittim, deneme çekimine girdim ve işe seçildim. Oyunculuk serüvenim de işte böyle başladı."