İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşkı zirvede! Evlilik yakın mı?
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin bir süredir oyuncu İlayda Alişan ile aşk yaşıyor. AVM çıkışı birlikte görüntülenen çift ilişkileri hakkında samimi açıklamalar yaptı.
Oyuncu İlayda Alişan ve sevgilisi Oğulcan Engin, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de el ele objektiflere yansıdı. Bir restoranda yemek yiyip sohbet eden çift, neşeli halleri ile dikkat topladı.
Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren çift "Her şey güzel gidiyor, çok mutluyuz" dedi.
'Ateş Kuşları 'Masumiyet' 'Çukur' ve daha birçok dizi projesinde yer alan 29 yaşındaki oyuncu İlayda Alişan, yeni yılda kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı.
Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'la çektiği yeni yıl pozunu instagram'da 'kalp' emojisi atarak paylaşmıştı. Güzel oyuncu çok geçmeden aynı kareyi sosyal medya hesabında yayınlamıştı.