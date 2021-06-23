İlayda Alişan Serkay Tütüncü aşkı İnstagram'ı yaktı geçti! Sevgiliye sörf dersi

Dizide tanışıp aşık oldular

Sezona oldukça iddialı bir şekilde başlayan Masumiyet dizisi 13. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Etkileyici konusu ve güçlü kadrosu ile dikkat çeken fenomen dizinin ekran yolculuğu kısa sürse de İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın gibi genç oyuncuların arasında bağ kurmasına ve yıldızının parlamasında etkili oldu.