İlayda Alişan Serkay Tütüncü aşkı İnstagram'ı yaktı geçti! Sevgiliye sörf dersi
'Masumiyet' dizisindeki set aşkı gerçek olan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, Çeşme'de tatil yapıyor. Aşklarını ilan eden ünlü çift, tatil karelerini paylaştı. İlayda Alişan, sevgilisi Serkay Tütüncü'den sörf dersi aldı.
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti Çeşme'de tatillerine devam ediyor. Paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan eden ünlü çiftten yeni kareler geldi.
İlayda Alişan, sörf konusunda deneyimli olan sevgilisinden ders aldı. Sörf öğrenmeye başlayan güzel oyuncu, o kareleri "Emekleriniz için teşekkürler hocam" notuyla paylaştı.
Serkay Tütüncü ise sevgilisinin paylaşımına "Ne demek, tekrar bekleriz İlayda Hanım" notunu yazdı. İlayda Alişan'ın paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni aldı.
Dizide tanışıp aşık oldular
Sezona oldukça iddialı bir şekilde başlayan Masumiyet dizisi 13. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Etkileyici konusu ve güçlü kadrosu ile dikkat çeken fenomen dizinin ekran yolculuğu kısa sürse de İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın gibi genç oyuncuların arasında bağ kurmasına ve yıldızının parlamasında etkili oldu.