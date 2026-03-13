İlayda Alişan Londra'dan paylaştı! Romantik kareleri olay...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir oyuncu İlayda Alişan ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Sık sık birlikte yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen ünlü çift, bu kez Londra tatilinden karelerini takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda romantik halleriyle dikkat çeken ikili, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
'Ateş Kuşları 'Masumiyet' 'Çukur' ve daha birçok dizi projesinde yer alan 29 yaşındaki oyuncu İlayda Alişan, yeni yılda kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı.
Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'la çektiği yeni yıl pozunu instagram'da 'kalp' emojisi atarak paylaşmıştı. Güzel oyuncu çok geçmeden aynı kareyi sosyal medya hesabında yayınlamıştı.
Engin ve Alişan'ın sürpriz aşkı magazin gündemini epey sarsmıştı. Instagram hesaplarından sık sık aşklarını haykıran çift, pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.
Oğulcan Engin son olarak uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisinin 30'uncu yaş gününü kutlamıştı. Alişan'ın çocukluk karesini yayınlayan Engin, "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla beğeni toplamıştı.