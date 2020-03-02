İlayda Akdoğan Coronavirüs nedeniyle İran'da mahsur kaldı geri dönemiyor
Basketbolcu sevgilisini ziyaret için İran'a giden İlayda Akdoğan, Coronavirüs nedeniyle uçuşların iptal edilmesiyle İran'da mahsur kaldı.
Son zamanların dikkatleri üzerine çeken genç oyuncusu İlayda Akdoğan, geçtiğimiz hafta İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i ziyaret etmek için İran'a gitti. Fakat tüm dünyayı saran Coronavirüs İran'da ölümlere yayılmaya başlayınca Türkiye'ye uçuşlar iptal edildi.
Binlerce insan gibi ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinden çıkmayan İlayda Akdoğan, İran'da mahsur kaldı. Akdoğan, vakit geçirmek için Farsça öğrenmeye başladı. Genç oyuncu, İranlı sevgilisinin evinden paylaştığı karelere de "Karantinadayız" notunu düştü.
İran'da Coronavirüs nedeniyle mahsur kalan Akdoğan, Türkiye'ye dönüş için çareler arıyor.
İlayda Akdoğan, kimdir?
1998 yılında İstanbul’da doğan İlayda Akdoğan, oyunculuğa çocukluktan başlayanlardan. Annesinin bebeklik fotoğrafını bir dergiye göndermesiyle yapımcıların dikkatini çeken genç oyuncunun ilk rolü 2014 yılı yapımı En İyi Arkadaşım dizisinde olmuştur.