İlayda Akdoğan Coronavirüs nedeniyle İran'da mahsur kaldı geri dönemiyor

Binlerce insan gibi ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinden çıkmayan İlayda Akdoğan, İran'da mahsur kaldı. Akdoğan, vakit geçirmek için Farsça öğrenmeye başladı. Genç oyuncu, İranlı sevgilisinin evinden paylaştığı karelere de "Karantinadayız" notunu düştü.