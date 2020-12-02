İlahiyatçı Mustafa Öztürk, Kur'an ayetleri hakkındaki sözleri sonrası istifasını verdi
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-Kerim ayetleriyle ilgili tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün, Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı konuşma tepki topladı.
Kur'an-ı Kerim hakkında, "Allah’ın kitabı olamaz" şeklinde ifadeler kullanan Öztürk, kendince yorumladığı ayetleri argo tabirlerle basite indirdi.
Öztürk, Kur'an-Kerim ayetleriyle ilgili tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti.