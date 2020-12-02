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İlahiyatçı Mustafa Öztürk, Kur'an ayetleri hakkındaki sözleri sonrası istifasını verdi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-Kerim ayetleriyle ilgili tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün, Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı konuşma tepki topladı.

Kur'an-ı Kerim hakkında, "Allah’ın kitabı olamaz" şeklinde ifadeler kullanan Öztürk, kendince  yorumladığı ayetleri argo tabirlerle basite indirdi.

Öztürk, Kur'an-Kerim ayetleriyle ilgili tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti.

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