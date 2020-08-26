'İlahi çağrı geldi' deyip 80 yıldır saçlarını uzatıyor keserse ölecekmiş

"Saçıma dokundum ve bir gecede gerçekten sert bir hal aldı"

Reuters haber ajansına konuşan Chien, “Saçlarımın siyah, kalın telli ve güçlü olduğunu hatırlıyorum. Taradım, düzgün görünmesi için çözdüm. Ama ilahi gücün çağrısını duyduğumda, seçildiğimi hemen anladım. Saçıma dokundum ve bir gecede gerçekten sert bir hal aldı. Başıma bağlıydı ve kendi başına bir varlık kazandı” ifadelerini kullanıyor.