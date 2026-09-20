İlaçlarda prospektüs dönemi değişiyor: Bilgilere QR kodla ulaşılacak

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) 6 Aralık 2024’te yayımladığı düzenleme doğrultusunda ilaçların kullanım bilgilerine erişimde dijital sisteme geçiş süreci devam ediyor. Kademeli olarak uygulanan Elektronik Kullanma Talimatı (e-KT) sistemiyle ilaç kutularındaki basılı kağıtların yerine, güncel kullanım talimatlarına telefon veya tablet üzerinden erişilebilecek bir yapı getiriliyor.

QR KODU OKUTMAK YETERLİ OLACAK

Yeni sistemde ilaç kutusunun dış ambalajında bulunan QR kod, akıllı telefon veya tablet kamerasıyla okutulabilecek. Kullanıcılar böylece ilacın güncel kullanım talimatına elektronik ortamda ulaşabilecek.

Uygulamayla ilaçların kullanımı ve yan etkileriyle ilgili güncel bilgilere daha hızlı ve pratik şekilde erişilmesi, aynı zamanda kağıt kullanımının azaltılması amaçlanıyor.

1 OCAK 2027’DE ZORUNLU HALE GELECEK

İstisna kapsamındaki ürünler dışında e-KT uygulamasına geçiş kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Düzenlemeye göre sistem 1 Ocak 2027 itibarıyla zorunlu olacak.

Dijital sisteme geçilmesine rağmen basılı kullanma talimatına ihtiyaç duyan veya bunu talep eden tüketicilere söz konusu imkan sunulmaya devam edebilecek.