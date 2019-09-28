İlaç niyetine kullanılıyor! Hastalara ücretsiz dağıtıyor
Yaklaşık 3 yıl önce bir arkadaşının kendisine verdiği 1 tohumla başlayan ve 3 yıl sonra 20 kök üretmeyi başaran Halil Taştan, ürettiği meyveleri zeytinyağıyla karıştırıp bir süre beklettikten sonra elde ettiği karışımı ihtiyacı olan hastalara ücretsiz veriyor.
Birçok ülkede ilaç niyetine kullanılan, diyabet, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, bazı cilt sorunları, viral enfeksiyonlar, yara ve yanıklara iyi geldiği belirtilen kudret narı, bölgede şifa arayanlardan da yoğun ilgi görüyor.
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Halil Taştan muhabire yaptığı açıklamada midesinden rahatsız olduğunu ve 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle kudret narı ektiğini söyledi.
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Bu bölgede yetişip yetişmeyeceğinden emin olmadığını anlatan Taştan, tek tohumla başladığı denemelerde başarılı sonuç aldığını ve 20 kök yetiştirmeyi başardığını ifade etti.
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Kudret narını zeytinyağıyla karıştırıp kullandığını ve mide rahatsızlığına iyi geldiğini dile getiren Taştan, şöyle konuştu:
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